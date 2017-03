Pizzabezorger in shock na dodelijke woningoverval

ARNHEM - Een pizzabezorger heeft donderdagavond in Arnhem de schrik van zijn leven gekregen. Hij zag een man met een pistool zwaaien en schieten op straat. Dat gebeurde na een woningoverval, waarbij een overvaller uiteindelijk om het leven kwam.

De pizzabezorger schrok zo dat hij uit zijn auto sprong. De eigenaar van het huis dat overvallen was, sprong in de wagen en zette de achtervolging op de overvaller in. Uiteindelijk zou hij die aangereden hebben, waarbij de overvaller overleed.

Vrijdagmiddag was de pizzabezorger wel in de zaak, maar was hij volledig in een shock. Volgens zijn baas Jimmy was hij op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats.

Wat de reden is van de overval is gissen. Niemand wil er iets over zeggen.

