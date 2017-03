Peperdure Rolex mogelijk reden voor dodelijke overval

Foto: Marktplaats

ARNHEM - De man die donderdagavond overvallen werd in zijn woning aan de Limburgsingel in Arnhem, bood sinds zondag op Marktplaats een Rolex van 30.000 euro aan. Het is onduidelijk of dat verband houdt met de overval.

De Arnhemmer is verder betrokken bij een autodealer aan de Conradweg in Arnhem en een zonnestudio aan de Steenstraat, ook in Arnhem. Na de overval viel een dode. Het gaat om een woningovervaller die is aangereden door een slachtoffer van de overval. Bij het incident zijn ook schoten gelost. Er zijn twee mensen aangehouden. De politie kan nog niet aangeven of dat om de bewoners of een overvaller gaat. Zie ook: Onderzoek naar overval met dode in Arnhem in volle gang; twee arrestaties