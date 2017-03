Wandelplan Vierdaagse in gevaar na afmeldingen

ARNHEM - Stefan Vreugdenburg zit met de handen in het haar. Begin deze week vertelde de wandelaar uit Utrecht op Radio Gelderland nog gepassioneerd over zijn Vierdaagse-avontuur waarbij ouders de band met hun kinderen kunnen versterken. Op de laatste dag van de inschrijving slaat de wanhoop toe.

'Ik heb opeens acht lopers minder', jammert hij. 'Als ik geen groep van minstens 11 personen aanmeld, moet iedereen zich individueel inschrijven en dan loop je gewoon de kans om te worden uitgeloot.'

Vier ouders en vier kinderen haakten deze week af, om uiteenlopende redenen. 'Niet eens vanwege het inschrijfgeld van 500 euro', zegt de initiatiefnemer van het project Backbone Hiking.

Aansluiten bij andere groep

Vreugdenburg probeert zijn project op de dag dat de inschrijving voor de 101e Vierdaagse sluit onder te brengen bij een andere loopgroep. Daardoor is deelname voor de overgebleven zeven wandelaars, onder wie Vreugdenburg zelf, gewaarborgd.

Backbone Hiking van Vreugdenburg is erop gericht de band tussen ouders en hun puberkinderen te versterken. Vorig jaar liep hij met zijn twee zonen en een vriendje. 'Mijn kids waren alleen maar aan het gamen en met hun mobieltje in de weer. Ik daagde ze uit de Vierdaagse te lopen en het was fantastisch. Dit avontuur wil ik dit jaar weer aangaan, maar dan met anderen.'

Zijn plan dreigt door de afmelding van acht deelnemers nu in duigen te vallen.

Inschrijven sluit vanavond om 24.00 uur

Vandaag is de laatste dag dat wandelaars zich kunnen inschrijven. Dat kan tot 24.00 uur. Doordat er meer inschrijvers zijn, worden enkele duizenden wandelaars uitgeloot, meldde de organisatie eerder vandaag.

