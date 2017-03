KNVB handhaaft boete, Achilles'29 boos

GROESBEEK - De KNVB heeft een boete van 72.000 euro aan Achilles'29 gehandhaafd. De club uit Groesbeek is daar boos over, mede omdat de voetbalbond geen duidelijkheid geeft of Achilles'29 reglementair meedoet aan het betaalde voetbal.

Achilles'29 speelt namelijk nog steeds zonder proflicentie in de eerste divisie. Dat zou grote gevolgen hebben als de club degradeert.

'Dan vallen we volledig terug in het amateurvoetbal', zei voorzitter Harrie Derks eerder over de kwestie. 'We zouden Jong Achilles verliezen en onze regionale jeugdopleiding zou de betaald-voetbalstatus kwijtraken.'

Dat haalt alles bij Achilles'29 onderuit. Derks: 'Met een proflicentie heb je twee overgangsjaren en is de kans ook groter dat we weer terug kunnen keren in de eerste divisie.'

Achilles'29 beraadt zich in de komende dagen over eventuele vervolgstappen.