Fietser ernstig gewond door ongeval Harderwijk

HARDERWIJK - In Harderwijk is vrijdagmorgen een fietser ernstig gewond geraakt bij een ongeval. Het ongeval gebeurde op de Ragtimedreef.

De overstekende fietser kwam door een nog onbekende oorzaak onder een auto terecht. De auto moest door hulpdiensten worden opgekrikt om het slachtoffer eronder vandaan te halen.

Het nog onbekende slachtoffer is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. De opgeroepen traumahelikopter is later afgebeld.