Van opgezette hamster tot glazen zwanen, alles vliegt weg uit spookhuis

HUISSEN - Wereldbollen, een opgezette hamster, kaststellen, een antieke weegschaal, glazen zwanen, alles vliegt weg bij de veiling vrijdag van Johan Vlemmix in Huissen.

Het bekende Huis Binnenveld is onder voorbehoud verkocht en dus moet Vlemmix het hele pand, dat bekend staat als spookhuis, binnen twee weken leegruimen.

'Er zijn leuk wat mensen gekomen. Ze reageren enthousiast. Niet iedereen koopt wat, maar dat hoeft ook niet', stelt Vlemmix.

'Er staat nog wel een grote kast uit de jaren 50. Als ik die in delen moet meenemen, is dat lastig. En er is nog een Mercedes. Die heb ik gekocht om boodschappen te doen, maar die heb ik nooit gebruikt', vertelt hij.

'Ik ga het het huis absoluut missen. Maar ik heb in Eindhoven nog een groot huis. Het werd gewoon te veel', verklaart Vlemmix.

