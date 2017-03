GASTBLOG: De inwoners van Wamel zijn trots op de Ooievaars

WAMEL - Het gaat goed met de ooievaars in Nederland, en sinds een jaar ook bij ons in de wei aan de Wiel. Ons ooievaarsnest staat hier al járen. Eerst hadden we een slagboom die rechtop stond, maar die was te wiebelig.

Toen kregen we van kennissen een oude lichtmast van Unitas uit Leeuwen. Mooi stabiel en lekker hoog. Je zou denken dat de plaats hier ideaal is, op veilige afstand van hoge bomen en met vrij uitzicht op de uiterwaarden waar genoeg eten te vinden is, maar het nest bleef lang leeg. Af en toe kwam er een ooievaar een poosje logeren, maar dat duurde nooit langer dan enkele dagen.

Felle strijd om het nest

Vorig jaar was het nest voor het eerst echt bewoond. Begin april werd er gepaard, eind april gingen ze “zitten” en eind mei zijn de jongen uit het ei gekropen. Van de drie kuikens hebben twee het overleefd. Zij zijn in het najaar uitgevlogen.

Dit jaar hadden we op 31 januari al de eerste “kijkers.” Heel de maand februari werd er gevochten om het nest, soms wel met vier of vijf vogels tegelijk.Vanaf begin maart wordt er gepaard door de overwinnaars van deze felle strijd. Eén van hen heeft een kromme poot en omdat ze geen ring dragen, denken we dat het niet dezelfde bewoners zijn als vorig jaar. Maar toch lijken ze zeer op hun gemak. Ze schrikken niet van activiteiten op het erf, alsof het hier allemaal heel vertrouwd is.

24 uur per dag te volgen

Vorig jaar plaatste Theo Kooymans van Omroep Gelderland een camera in onze tuin zodat men bij “beeldradio” op tv een uur per dag de activiteiten op de dijk en in de wei kon bekijken. Dit jaar heeft hij de camera rechtstreeks op het ooievaarsnest afgesteld, en worden de beelden dag en nacht uitgezonden.

Een blokje om voor de ooievaars

De inwoners van Wamel zijn trots op de ooievaars. Ze lopen er speciaal een blokje voor om en houden alle activiteiten nauwlettend in de gaten. Nu beelden van het nest als livestream te bewonderen zijn, kan iedereen de dieren vanuit de eigen huiskamer in de gaten houden; de werkzaamheden aan het nest, het paren en (hopelijk) straks het voeren en opgroeien van de kuikens. Zo stijgen de Wamelse ooievaars online tot grote hoogte op het Wereld Wijde Web.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen.

Overigens hebben de ooievaars nog geen naam. Heb je goede suggesties? Laat het ons weten. Eind april kiezen we de meest originele naam die bij ons binnenkwam. De bedenker daarvan krijgt een mooie ooievaarsmok.