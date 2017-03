Benefietconcert voor herbouw afgebrande muziektent

ELLECOM - Ellecom wil weer een nieuwe muziektent aan de Binnenweg. Op oudjaarsdag brandde de muziektent volledig af. Zondag houdt muziekvereniging Excelsior een benefietconcert om geld in te zamelen om een nieuwe muziektent te kunnen bouwen.

Sinds 1948 nam de muziektent een centrale plaats in op het dorpsplein van Ellecom en was een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen. Onder meer de Ellecomse Oranjevereniging en muziekvereniging Excelsior waren er vaak te vinden. Nu is er weinig meer van over. De muziektent werd waarschijnlijk verwoest door vuurwerk. De daders zijn nog niet gevonden. In de nieuwjaarstoespraak deed burgemeester Petra van Wingerden nog een oproep voor getuigen.

De leden van muziekvereniging Excelsior staken ondertussen de koppen bij elkaar en kwamen met het idee om op 2 april een benefietconcert te houden. Met de opbrengst hoopt de vereniging dat er volgend jaar weer een nieuwe muziektent staat. ‘In 2018 bestaat Excelsior 125 jaar en is daarmee de oudste fanfare in de gemeente Rheden’, zegt Bertus Samberg, voorzitter van Excelsior.