Van lekken verdachte agent voorgeleid

ARNHEM - De 26-jarige agent die dinsdag is aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim, wordt vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Justitie wil dat de man langer in voorarrest blijft.

De officier van justitie vindt dat nodig in het belang van het onderzoek.

De recherche kwam de agent op het spoor tijdens een onderzoek naar een reeks overvallen op oudijzerhandelaren en autohandelaren. De man wordt ervan verdacht dat hij informatie uit politiesystemen heeft doorgestuurd naar een verdacht in dat onderzoek. Of het lekken van informatie van invloed is geweest op het onderzoek, is nog niet duidelijk.