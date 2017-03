Wie wil Jacob, Elisabeth en hun dochters Martha en Rose een gezicht geven?

LOENEN - Nationaal Ereveld Loenen komt 1 mei even tot leven. Honderden oorlogsslachtoffers krijgen voor één dag een gezicht omdat ze worden vertegenwoordigd door leeftijdsgenoten. Om dit initiatief te laten slagen is de organisatie nog op zoek naar een gezin die de familie Wijler uit Apeldoorn een gezicht wil geven.

Vader Jacob Wijler doceerde Frans op het Gymnasium en woonde met zijn vrouw Elisabeth en hun twee dochters in Apeldoorn toen ze, om aan deportatie te ontkomen, moesten onderduiken. Jacob en zijn vrouw konden op een boerderij in Epe terecht, hun dochters Martha en Rose vonden een plek in hun eigen stad.

Briefwisseling

Het eens zo hechte gezin communiceert vanaf dat moment door middel van geschreven brieven. Het is een doeltreffende manier om contact te houden, dingen te delen, te vertellen hoe het met hen gaat. Maar dan, in januari 1943, stopt de briefwisseling abrupt. Jacob en Elisabeth maken zich grote zorgen en na enkele weken stilte krijgen ze de afschuwelijke bevestiging: hun dochters zijn verraden en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Niet veel later worden ze op transport naar Auschwitz gezet. De zusjes blijken, nog maar 20 en 23 jaar oud, te zijn vergast.

Ondraaglijk verdriet

Jacob en Elisabeth hadden om hun dochters te beschermen, alles opgegeven. Hun thuis, hun vermogen, hun bezittingen en zelfs hun vrijheid. Het mocht niet baten. Het verdriet was zo allesomvattend en zo ondraaglijk, dat ze een hartverscheurend besluit namen. Ze deden hun trouwringen af en lieten ze, voorzien van een afscheidsbrief, achter op hun onderduikadres. Vervolgens liepen ze hand in hand het kanaal in, waar ze verdronken.

Herenigd en herbegraven

Jacob en Elisabeth hadden bewust alle merktekens van hun kleding verwijderd, zodat ze niet herleid zouden worden naar hun onderduikadres. Daarom konden ze ook niet geïdentificeerd worden en dus werd het echtpaar in eerste instantie anoniem en gescheiden van elkaar begraven. Na de bevrijding kregen de autoriteiten de waarheid te horen en inmiddels zijn Jacob Samuel Wijler en zijn vrouw Elisabeth Roza Wijler-Kolthoff herenigd en herbegraven op het Ereveld van Loenen. Hun identiteit is weer zichtbaar, hun namen staan op de graven.

Wil jij dit gezin voor één dag een gezicht geven?

Om deze familie een gezicht te geven zoekt de organisatie van het Ereveld vol Leven een man (59), een vrouw (56) en twee jonge vrouwen (20 en 23) die op 1 mei bij dit graf willen staan. Zodat het gezin voor één dag weer compleet is.

Onze collega's van het oorlogsplatform 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 helpen de organisatie hierbij. Wil jij dit gezin voor één dag een gezicht geven? Stuur dan een e-mail naar opwegnaar2020@gld.nl

Meer weten over het hartverscheurende verhaal van de familie Wijler? Klik dan hier of beluister de oproep: