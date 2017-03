Indrukwekkend: plaatsing nieuwe voetgangersbrug in Dieren

DIEREN - Een nieuwe voetgangersbrug wordt de komende twee weekenden bij het station in Dieren op de definitieve plek gezet. Zaterdag 8 april vinden de hijswerkzaamheden plaats en volgens de provincie ziet dat er indrukwekkend uit.

Dit weekend wordt de liftschacht aan de zuidzijde aan het Stationsplein geplaatst en een weekend later worden alle brugdelen op hun definitieve plek gezet. Dat gebeurt met een grote kraan. In beide weekenden wordt er ook ’s nachts gewerkt.



Foto: nieuwsbrief Traverse Dieren

Speciaal voor mensen die willen komen kijken wordt er een plek ingericht om naar de werkzaamheden te kijken. De provincie waarschuwt wel om niet met de fiets of auto te komen, omdat er geen parkeerplekken in de buurt zijn.



Foto: gemeente Rheden

In verband met de werkzaamheden is de Noorder Parallelweg van vrijdag 7 april 00:00 tot en met maandag 10 april 23:59 uur afgesloten voor verkeer.

De N348 is op zaterdag 8 april ‘s middags tijdelijk dicht tussen de Harderwijkerweg en de Kanaalweg. Het exacte tijdstip en duur van de afsluiting hangt af van de voortgang van de werkzaamheden. Verkeersregelaars leiden het verkeer om.

In verband met de werkzaamheden rijden er op zaterdag 8 en zondag 9 april geen treinen maar bussen. De bussen staan aan het Wilhelminaplein.