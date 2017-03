Vitesse licht optie met Chinees Zhang, Qazaishvili waarschijnlijk na de zomer terug in Arnhem

ARNHEM - Valeri Qazaishvili keert na de zomer zo goed als zeker terug bij Vitesse. Dat bevestigt de directie van de Arnhemse club.

Verder is de éénzijdige optie die Vitesse had in het contract met Yuning Zhang gelicht. De spits uit China blijft nu minimaal tot de zomer van 2018 bij Vitesse. Met het management van de 20-jarige Zhang, die bezig is aan zijn tweede seizoen, werd de afgelopen maanden al regelmatig gesproken over een nog langer verblijf in Arnhem. Vorig seizoen scoorde Zhang twee keer. Dit seizoen moet hij het (opnieuw) doen met vooral invalbeurten.

Weinig speeltijd

Daarnaast is het de bedoeling dat Qazaishvili na de vakantie de voorbereiding weer begint bij Vitesse. De technisch begaafde middenvelder uit Georgië werd dit seizoen verhuurd aan Legia Warschau in Polen. Daar kwam hij echter niet zo veel aan spelen toe.Qazaishvili liet aan het eind van vorig seizoen weten dat hij een stap hoger dan Vitesse aan zou kunnen.

Huurlingen terug

Wat er met de gehuurde spelers Lewis Baker, Matt Miazga, Nathan, Kevin Diks (Fiorentina), Mukthtar Ali en Adnane Tighadouini (Malaga) gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Zeker is dat de spelers na het seizoen eerst terugkeren bij hun werkgever.

Aflopende contracten

Verder lopen ook de contracten van Kelvin Leerdam, Arnold Kruiswijk en Arshak Koryan af. De verwachting is dat het drietal bij Vitesse zal vertrekken. Leerdam drukt zwaar op de begroting met een salaris uit het Jordania tijdperk en kan eventueel alleen voor veel minder geld bijtekenen. Kruiswijk lijkt terug te willen naar het noorden van Nederland, terwijl Koryan weinig speeltijd krijgt in de hoofdmacht. Vitesse zegt in een toelichting op de site dat het met de spelers in gesprek gaat. Datzelfde geldt overigens ook voor de trainers Raimond van der Gouw (keepers), Andy Myers (assistent) en John Lammers (beloften). Ook van hen loopt het contract af.

'Nieuwe ploeg bouwen'

Vorige week gaf algemeen directeur Joost de Wit aan een 'gigantische wisseling en drukke zomer' te verwachten op transfergebied bij Vitesse 'We moeten een nieuwe ploeg bouwen', reageerde De Wit desgevraagd.