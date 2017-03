NEC in 4-3-3 systeem tegen Vitesse

NIJMEGEN - NEC speelt al weken in een 5-3-2 opstelling, maar keert tegen Vitesse terug naar 4-3-3.

De Nijmegenaren missen drie verdedigers. Robin Buwalda en André Fomitschow kampen met enkelblessures en Mikael Dyrestam is op de weg terug na een kijkoperatie in zijn knie. Ferdi Kadioglu, die de afgelopen week drie wedstrijden speelde met Oranje onder 19, begint nog op de bank. Taiwo Awoniyi, die een sterke invalbeurt had in de oefenwedstrijd tegen De Graafschap en ook scoorde, krijgt een kans in de spits.

NEC speelde eerder dit seizoen thuis met 1-1 gelijk tegen Vitesse. De laatste confrontatie in GelreDome in 2015 werd met 1-0 verloren.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Taiwo, Rayhi.