Gemeenteraad Brummen stemt voor compact winkelhart Eerbeek

BRUMMEN - Een meerderheid van de gemeenteraad van Brummen heeft donderdagavond ingestemd met het college voor een compact kernwinkelgebied aan het Stuijvenburghplein. Dat betekent dat mogelijk in de toekomst de detailhandel van het Oranje Nassauplein verdwijnt.

De oppositie, waaronder de VVD, stemde tegen de zogeheten Ruimtelijke Economische Visie, die het compacte winkelcentrum mogelijk maakt. 'Wij willen niet de twintig ondernemers op het Oranje Nassauplein in de kou laten staan', aldus VVD-raadslid Peter-Paul Steinweg.

Wethouder Luuk Tuiten liet in een uitgebreid betoog weten dat een compact winkelhart voor Eerbeek in de toekomst alleen haalbaar is als er één en niet twee centra in het dorp zijn. Eerbeek moet zo aantrekkelijker worden voor de eigen inwoners, maar ook voor omliggende dorpen en de vele toeristen die het dorp jaarlijks bezoeken.

Niet meteen verhuizen

Ondernemers die nu een winkel hebben op het Oranje Nassauplein hoeven niet meteen te stoppen of te verhuizen naar het vlakbij gelegen Stuijvenburghplein. Wethouder Tuiten: 'Ondernemers die er nu zitten, mogen daar blijven. Pas als een ondernemer stopt, verdwijnt de functie detailhandel op het pand.'

Maar volgens de partijen VVD, D66 en IPV wordt het voor de ondernemers op het Oranje Nassauplein wel onmogelijk gemaakt om daar een toekomst op te bouwen. Toch ziet de overgrote meerderheid van de gemeenteraad voldoende toekomst voor het Oranje Nassauplein, dat andere functies gaat vervullen. Ook winkels zoals het reisbureau, de kapper en de apotheek kunnen gewoon blijven zitten.

Veel belangstelling

De publieke tribune van de raadszaal was donderdagavond gevuld met pandeigenaren, bewoners en ondernemers van het Oranje Nassauplein. Het overgrote deel was teleurgesteld in het besluit van de raad.

Met het aannemen van de Ruimtelijke Economische Visie is de volgende stap voor het college om een bestemmingsplan te maken voor het centrum van Eerbeek. Het college heeft het streven om nog voor de zomer het bestemmingsplan ter inzage te leggen.