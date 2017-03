Fusie Druten en Wijchen weer stap dichterbij

WIJCHEN - De gemeenteraden van Druten en Wijchen gaan op 1 januari 2018 ambtelijk fuseren. Dat hebben de gemeenteraden van beide plaatsen donderdagavond besloten. Het gaat niet om een herindeling, maar de praktijk wijst uit dat een samenwerking daar wel vaak toe leidt.

Op 1 januari 2018 verandert er in praktische zin weinig voor de burgers uit Druten en Wijchen. Inwoners bellen gewoon naar hun 'eigen' gemeentehuis en zij kunnen hun rijbewijs, paspoort of ID-kaart op het eigen gemeentehuis ophalen.

Geen ontslagen

Iedere gemeente houdt ook haar eigen burgemeester, college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad. Ambtenaren houden in de beide gemeentehuizen hun ‘thuisbasis’, er zullen geen gedwongen ontslagen vallen.

Wat wel verandert, is dat vanaf 1 januari 2018 de ambtenaren van Druten en Wijchen samen gaan werken in één organisatie: de Werkorganisatie Druten-Wijchen. Daaraan wordt nu gewerkt door een bestuur- en directie-in-oprichting. Een andere verandering is dat meer producten en diensten straks digitaal te verkrijgen zijn.

