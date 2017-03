Onderzoek naar overval met dode in Arnhem in volle gang; twee arrestaties

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het onderzoek naar een woningoverval aan de Limburgsingel in de Arnhemse wijk De Laar-Oost is nog in volle gang. Na de overval viel een dode. Volgens de Gelderlander gaat het om een woningovervaller die is aangereden door een slachtoffer van de overval. Bij het incident zijn ook schoten gelost. Er zijn twee mensen aangehouden. De politie kan nog niet aangeven of dat om de bewoners of een overvaller gaat,

Buurtbewoners stellen dat een bezorger een pizza bij een woning aan de Limburgsingel bracht. Mensen kwamen uit het huis rennen en zeiden dat ze overvallen waren. Met het busje van de pizzabezorger gingen ze achter de overvaller aan. Die zou hebben geschoten en het busje hebben geraakt. De bestuurder reed hem aan, wat een overvaller zijn leven zou hebben gekost. Op deze plek zou de overvaller om het leven zijn gekomen: Plas bloed Bij het schuurtje lag na het voorval een plas bloed. Dat is door de politie weggespoten. De eigenaar van het schuurtje heeft de dode zien liggen, zo vertelde hij onze verslaggever. Buurtbewoners hoorden de klap tegen de schuur en dachten dat het om vuurwerk ging. Twee daders 'De politie kreeg rond 21.30 uur een melding binnen van een mogelijke woningoverval met twee daders. Ter plaatse troffen agenten een dode man aan', vertelt de politiewoordvoerder. 'De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. De politie doet nu onderzoek naar de rol van die man bij het incident, de doodsoorzaak en wat er precies gebeurd is.' Verslaggevers en politiewoordvoerster over de dode en de schietpartij in Arnhem-Zuid: Het politieonderzoek is vanmorgen om 7.00 uur voortgezet: Horloge van 30.000 euro De slachtoffers van de overval bood volgens mensen in de buurt een horloge van 30.000 euro aan op Marktplaats. Gebied afgezet Het gebied rondom de Limburgsingel is afgezet. Vanwege het onderzoek is een groter gebied afgezet. De bewoner is de eigenaar van de Primera in winkelcentrum Oostburgwal in Arnhem. De zaak is gewoon opengegaan, maar het personeel wil niets zeggen.