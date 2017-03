Dode en schietpartij bij woningoverval in Arnhem

ARNHEM - Bij een woningoverval aan de Limburgsingel in Arnhem is een dode gevallen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Bij het incident zijn ook schoten gelost. Of er arrestaties zijn verricht, is nog onbekend.

'De politie kreeg rond 21.30 uur een melding binnen van een mogelijke woningoverval met twee daders. Ter plaatse troffen agenten een dode man aan', vertelt de woordvoerder. 'De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. De politie doet nu onderzoek naar de rol van die man bij het incident, de doodsoorzaak en wat er precies gebeurd is.' Gebied afgezet Het gebied rondom de Limburgsingel is afgezet. Vanwege het onderzoek is een groter gebied afgezet.