Tennisster Hogenkamp naar laatste vier Croissy-Beaubourg

CROISSY-BEAUBOURG - Na afwezigheid van een aantal maanden heeft de Doetinchemse tennisster Richel Hogenkamp donderdag de laatste vier bereikt van het ITF-toernooi in Croissy-Beaubourg in Frankrijk.

De 24-jarige speelster kon profiteren van een opgave van de als zesde geplaatste Zwitserse Belinda Bencic, die na negen games de strijd staakte. Hogenkamp leidde op dat moment met 5-4 en zou gaan serveren voor de winst in de eerste set.

In de halve finales is de Duitse Anna Zaja de tegenstandster. Zij verloor net als Hogenkamp nog geen set. Hogenkamp is de 157e van de wereld, Zaja staat 303e.