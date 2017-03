Ontmanteling V&D in Apeldoorn winnaar GeldersNieuwsFoto 2016

APELDOORN - Fotograaf Maarten Sprangh heeft met zijn foto van de ontmanteling van de V&D in Apeldoorn de GeldersNieuwsFoto 2016 gewonnen.

Henk van Raaij pakte de publieksprijs én kinderjuryprijs met zijn foto van koeien die in de lente weer naar buiten mogen. De prijzen werden donderdagavond uitgereikt in het CODA Museum in Apeldoorn.

De vakjury onder leiding van voorzitter Jan Terlouw stelde dat Sprangh een van de opvallendste nieuwsitems van 2016 treffend in beeld was gebracht. 'In één opslag zie je het verhaal', aldus Terlouw.

De GeldersNieuwsFoto 2016 wordt georganiseerd door De Gelderlander. Tientallen fotografen stuurden hiervoor foto's in die betrekking hadden op het nieuws afgelopen jaar in Gelderland. Deze foto's verschenen in de Gelderse dagbladen, landelijke kranten, tijdschriften en op internet.