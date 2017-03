NEC-supporters organiseren protestmars: 'De club is van ons!'

NIJMEGEN - Op Facebook is een mars voor NEC-supporters aangekondigd voorafgaand aan de laatste training van hun club. Met deze tocht protesteert de organisator onder andere tegen het vuurwerkverbod. NEC speelt zondag de beladen derby tegen Vitesse in Arnhem.

'Elke supporter die het beleid zat is - van club, gemeente, politie - roepen wij op zaterdag massaal te komen. Het is verplicht! Nu moeten we de club laten zien dat de club niet van hun is, maar van ons!!', valt er onder meer te lezen.

Volgens de Facebookpagina is het de bedoeling dat geïnteresseerden zich rond 09.30 uur tegenover Café Goffertzicht in Nijmegen verzamelen. Vanuit daar lopen ze naar de laatste training van NEC voorafgaand aan de derby tegen Vitesse. Deze wedstrijd wordt zondag om 12.30 uur in Arnhem gespeeld.

Boycot

Eerder maakten de fanatiekste fans van NEC bekend niet aanwezig te zijn bij de laatste training van hun club. Legio Noviomagum en HKN boycotten de training, omdat ze het niet eens zijn met het vuurwerkverbod.

In het verleden organiseerden beide supportersverenigingen het traditionele vuurwerk. Sinds vorig jaar is dit echter verboden. Afgelopen seizoen was er daarom een alternatieve sfeeractie met groene en rode rook. Ook die actie wordt deze keer niet gehouden.

