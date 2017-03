Over bijen en de koning: dit is het nieuws van vrijdag 31 maart

ARNHEM - De koning komt op bezoek in Arnhem, voor bijen is het vijf voor twaalf en dat geldt ook voor Achilles'29. Dit is het nieuws van vrijdag 31 maart.

Imkers in de Betuwe hebben aan de bel getrokken omdat bijen het zwaar hebben. Ze hebben in de zomer en het najaar te weinig te eten en daardoor daalt hun aantal. Een aantal organisaties en gemeenten vindt het tijd om de bij een handje te helpen: zij tekenen vandaag een convenant.

Eregast

Koning Willem Alexander is aanwezig bij de uitreiking van de Future for Nature Awards in Burgers' Zoo. Stichting Future for Nature steunt ieder jaar drie jonge natuurbeschermers met een bedrag van 50.000 euro. Dit jaar zijn de Indonesische Farwiza Farhan, de Irakese Hana Ridha en de Bengalese Shahriar Caesar Rahman in de prijzen gevallen. De koning is eregast tijdens deze jubileumeditie - de stichting bestaat tien jaar.

Laatste kans

Voor Achilles'29 staat in het duel vandaag om 20.00 uur met Oss veel op het spel. De ploeg uit Groesbeek moet nog zeker drie keer winnen in de laatste zeven wedstrijden in de Jupiler League om rechtstreekse degradatie te voorkomen. De Graafschap staat om 20.00 uur in de eigen Vijverberg tegenover het tweede team van PSV. De Superboeren staan veertiende op de ranglijst en hebben een duidelijk doel: mee blijven doen om de vierde periodetitel.