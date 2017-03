Wijkbewoners Tiel lopen nog niet warm voor beheer speeltuinen

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - 'Als ik dit hoor denk ik: dit is het begin van het einde'. Jacky van Noort heeft begin deze eeuw samen met de wijk en de gemeente de splinternieuwe speeltuin de Wielewaal opgericht. Het was de trots van de Tielse Hertogenwijk, maar daar is nu niet veel meer van over.

De buurt heeft de speeltuin een aantal jaren in beheer gehad, maar moest uiteindelijk het beheer weer teruggeven aan de gemeente. Met name de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en eventuele ongevallen die kunnen gebeuren was voor vrijwilligers moeilijk te dragen. Nu wil de gemeente juist alle speeltuinen afstoten. Goede ervaringen bij andere gemeenten Volgens wethouder Melissen zijn er bij andere gemeentes goede ervaringen met het overdragen van speeltuinen aan buurtbewoners. De wethouder noemt daarbij met name Geldermalsen. De wethouder geeft toe dat het geen gemakkelijk proces zal zijn en dat er vooral maatwerk geleverd moet worden door de gemeente bij de ondersteuning van de wijkbewoners. Tiel heeft al eerder het budget voor speeltuinen teruggebracht van ruim 2 ton naar 37.000 euro. Volgens veel inwoners gaan de speeltuinen nu al zienderogen achteruit. Bij speeltuin de Wielewaal is het grootste speeltoestel de kabelbaan inmiddels afgebroken. De baan was te gevaarlijk geworden.