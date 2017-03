Meijers: alleen druk maken om onszelf

GROESBEEK - Trainer Eric Meijers weet dat Achilles in zeven wedstrijden een achterstand van acht punten moet goedmaken op Dordrecht om degradatie te voorkomen.

"Ik heb het er van de week met de groep ook over gehad. Wij moeten naar onszelf kijken en zelf ons dingen doen. We moeten morgen in Oss voor een goed resultaat kunnen gaan. Dat willen we waarmaken. Er staat een heel volwassen elftal dat ten koste van alles wil winnen."

"De laatste veertien dagen is er keihard gewerkt door eenieder. We hebben tegen Almere een goede wedstrijd gespeeld en ook tegen Jong NEC. De concurrentie is toegenomen na de winterstop. Iedere wedstrijd wordt er nu één weggestreept, maar tegen Almere hebben we na een 3-2 voorsprong de wedstrijd niet over de streep kunnen trekken. Dat was voor ons een doodsteek. Maar als we in Oss winnen, ziet de wereld er misschien weer heel anders uit."