Boy van de Beek wil winst Achilles en NEC

GROESBEEK - Boy van de Beek weet wel hoe zijn ideale weekend eruit ziet.

"Eerst vrijdag winnen met Achilles en dan zondag met NEC die gasten te pakken. Ik ga er naartoe, want als Nijmegenaar is dat de mooiste wedstrijd van het seizoen. En ik heb hier ook twee Arnhemmers in het team zitten. Dat is het ultieme weekend."

Boy van de Beek beseft wel dat Achilles niks meer mag laten liggen in de strijd tegen degradatie. "We moeten een reeks neer gaan zetten. Ik hou vast aan vier wedstrijden tien punten. Waarom niet? Dat hebben we vorig seizoen ook twee keer gedaan, zo'n reeks. Het zijn nu allemaal finales. Dat klinkt cliché, maar het is wel waar. Het was een mentale tik dat Dordrecht won van de koploper, maar je ziet dat de groep scherp is."

En de middenvelder is na een mindere periode terug in het elftal. "Ik was er even klaar mee. Ik heb terug geknokt en ben mijn best blijven doen. En ik ben blij dat de trainer mij weer opstelt."