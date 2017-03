Weg waar hondje Jill flipte door xtc-afval weer open

EDE - De weg in Ede waar het 8-jarige hondje Jill vorige week xtc-afval dronk, is weer open.

Nadat duidelijk werd dat Jill is geflipt door gedumpt xtc-afval, besloot de omgevingsdienst van de gemeente de zijweg van de Woutersweg af te sluiten. Er werden vervolgens monsters genomen van de grond van de weg en de weilanden ernaast. Daarin is niets aangetroffen.

Een woordvoerster van de gemeente vertelde eerder dat zo'n 20 tot 30 centimeter grond van de weg is weggehaald en naar een milieubureau is gestuurd. Hieruit blijkt dat de grond schoon is. Op de weg is nieuwe witte grond gestort, de weilanden hebben een nieuwe zwarte grondlaag gekregen.

