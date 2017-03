Van NEC-debuut tot Champions League-voetbal: vijf gedenkwaardige momenten van Jeffrey Leiwakabessy

NIJMEGEN - Nog minimaal zeven en maximaal elf officiële wedstrijden (afhankelijk van of NEC nacompetitie moet spelen) en dan zit de profcarrière van Jeffrey Leiwakabessy erop.

De 36-jarige linksback maakte donderdag bekend dat hij aan het einde van dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. Reden voor ons om vijf van zijn meest opvallende voetbalmomenten op een rij te zetten.

Debuutwedstrijd NEC

De thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op 2 mei 1999 was het duel waarin Leiwakabessy zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Bij een tussenstand van 0-1 besloot trainer Jimmy Calderwood in de 68ste minuut de toen 18-jarige linksback in te brengen voor aanvaller Michael Hendriks. Invaller 'Leiwa' kon echter niet voorkomen dat zijn eerste officiële wedstrijd verloren ging (0-1).

Buitenlands avontuur

Na acht seizoen in het eerste elftal sloeg de linksback zijn vleugels uit. Hij besloot aan de slag te gaan bij Alemannia Aachen. Zijn eerste seizoen in Duitse dienst ging niet onopgemerkt voorbij. Zo was Leiwakabessy dat jaar de veldspeler met de meeste speelminuten in de Bundesliga. Hij kon echter niet voorkomen dat Alemannia Aachen aan het einde van het jaar degradeerde.



Foto: ANP

Champions League-voetbal

Na twee seizoenen in Duitse dienst maakte hij een transfer naar Anorthosis Famagusta. Met de linksback in de gelederen haalde de Cypriotische club voor het eerst in haar geschiedenis de groepsfase van de Champions League. Hierin presteerde Anorthosis Famagusta bijzonder goed. Zo won de club - met Leiwakabessy in de basis - met 3-1 van het Griekse Panathinaikos. Ook speelden de Cyprioten twee keer gelijk tegen het Duitse Werder Bremen (0-0 en 2-2) en het Italiaanse Internazionale (3-3). Ondanks deze uitstekende prestaties eindigde 'Leiwa' met zijn ploeg op de laatste plaats in de poule.



Foto: ANP

Terugkeer bij NEC

Na zeven seizoenen keerde Leiwakabessy terug op het vertrouwde Nijmeegse nest. Het seizoen 2013-2014 was echter niet het beste in de geschiedenis van NEC. De linksback speelde dat jaar twintig competitiewedstrijden voor de Nijmegenaren, maar moest lijdzaam toezien hoe NEC degradeerde.

Kampioen van de Jupiler League

Het seizoen erna stond voor Leiwakabessy én NEC volledig in het teken van promotie. De Nijmegenaren wilden koste wat het kost terug naar de Eredivisie en behielden praktisch alle 'grote' namen aan boord. Het bleek een gouden zet. De ploeg van toenmalig trainer Ruud Brood scoorde precies 100 keer in 38 wedstrijden en kreeg slechts 32 doelpunten tegen. Ook was NEC de eerste ploeg in de historie die meer dan 100 punten pakt in één seizoen (101). Het kampioenschap was met een doelsaldo van +68 meer dan verdiend voor het team van 'Leiwa'.



Foto: ANP

