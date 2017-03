Jeffrey heeft eindelijk ook voetbalschoenen

APELDOORN - Hij heeft er even op moeten wachten, maar de grote droom van Jeffrey Modderkolk uit Apeldoorn is uitgekomen. De 10-jarige heeft eindelijk eigen voetbalschoenen.

Jeffrey loopt vanwege een vroegere hersenverlamming met spalken en past geen gewone voetbalschoenen. Hij heeft daarom speciale voetbalschoenen nodig, maar die kosten ruim duizend euro.

Jeffrey hier nog op gewone schoenen:

Foto: Diana Modderkolk

Actie

Moeder Diana plaatste daarom begin dit jaar een actie op de website Dream or Donate en met succes. Al snel was het benodigde bedrag bij elkaar en kon Jeffrey de voetbalschoenen laten aanmeten. 'Jeffrey wilde heel graag dezelfde voetbalschoenen als stervoetballer Messi en die konden in Apeldoorn worden gemaakt.'

Sinds september speelt Jeffrey in het G-team van voetbalvereniging WWNA. Zijn teamgenootjes spelen allemaal al op voetbalschoenen. Jeffrey kan niet wachten om de eerste wedstrijd te spelen op zijn nieuwe schoenen.