Bart Straalman wil kans grijpen na ongelukkig seizoen

DOETINCHEM - Bart Straalman speelt vrijdag weer eens bij De Graafschap. De Winterswijker komt in het elftal door de blessure van Jan Lammers. 'De trainer zegt dat ik goed bezig ben.'

Straalman staat in het hart van de defensie en wordt geflankeerd door Sven Nieuwpoort en links Kevin van Diermen. 'Jan heeft wat last van zijn knie. Hij ging vandaag al vrij snel naar de kleedkamer. Ik krijg nu mijn kans en die wil ik pakken.'

Jong PSV is vrijdag op De Vijverberg de tegenstander. 'Een mooie wedstrijd. Ik heb er vooral heel veel zin in', vervolgt Straalman die nog heilig gelooft in een goede afloop van het seizoen. 'We hebben tegen Fortuna dan wel verloren, maar kwamen snel met tien man te staan. De schade voor het doelsaldo bleef beperkt. Nu gaan we volle bak. Volgende week krijgen we RKC. Als we zes punten halen in deze twee wedstrijden doen we goede zaken.'

'De trainer heeft gezegd dat ik goed bezig ben. Ik heb een prima oefenwedstrijd gespeeld tegen NEC en wil nu volle bak', aldus de Achterhoeker die in 2008 bij de jeugd van De Graafschap binnenkwam en in 2014 zijn doorbraak kende naar de hoofdmacht.

Straalman maakt een ongelukkig seizoen door. Hij zag zijn doelstelling de mist in gaan. 'Mijn doel was alles te spelen. Maar ik raakte al snel geblesseerd en heb zelfs de voorbereiding niet mee kunnen doen. Dat was inderdaad erg ongelukkig. Het liep niet en we waren ook als team zoekende met ook een nieuwe trainer die kwam. Nu hebben we de weg omhoog ingezet. Laten we er in het laatste gedeelte nog maar een mooi seizoen van maken.'