Kort maar krachtig

NIJMEGEN - Go short is hét festival voor de korte film en vindt dit jaar van 5 tot en met 9 april plaats in Nijmegen. Sinds 2009 is Go Short een jaarlijks terugkerend festival. Inmiddels is het een gevestigde naam in de filmwereld. Filmmaker en winnaar van vorig jaar Reber Dosky beaamt dat. 'Je hebt het Rotterdams Film festival, IDFA en Go Short.' In vijf festivaldagen worden de beste recente korte films van Europa vertoond en worden de Go Short Awards uitgereikt.

Doorbraak Vorig jaar won Dosky met zijn korte documentaire 'The sniper of Kobani'. Voor hem betekende dat zijn doorbraak in de filmwereld. In navolging van deze prijs ontving hij een IDFA Adward voor zijn film Radio Kobani. Dit jaar gaat zijn documentaire Meryem in première tijdens het festival. Oscars Dit jaar maken de deelnemende films voor het eerst kans op een plek op de prestigieuze Oscar-longlist. Met het festival wil de Stichting Go Short een bijdrage leveren aan het uitdiepen en het verbreden van de kortefilmcultuur. Een korte film duurt maximaal 40 minuten. Omroep Gelderland zendt ook een selectie van korte films uit. Meer zien? UIT met Esther is aanwezig bij de opening op 6 april en zendt een verslag uit op 6 april om 17.20.