Lekker eropuit dit lenteweekend? Dit zijn onze uittips

ARNHEM - Je wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt je een handje. Een greep uit het aanbod.

Pasar Festival Djempol

In de Americahal in Apeldoorn wordt dit weekend het Pasar Festival Djempol gehouden. Het Oosterse avontuur vol beleving. Er is een grote markt, er is muziek, je kan je laten masseren en er is natuurlijk lekker eten. Het festival duurt tot en met zondag.

Zie ook: website Americahal

Kom in de Kas

Het is de komende dagen weer feest in de kassen in Nederland. Voor de veertigste keer wordt dit weekend het evenement Kom in de Kas gehouden. Op beide dagen kan iedereen zien hoe alles groeit en bloeit in de kas. Heb je dus altijd al willen zien hoe fuchsia's of paprika's groeien? Kijk dan op de website van Kom in de Kas en vind alle deelnemende bedrijven in jouw buurt.

Zie ook: website Kom in de Kas

Springen in het centrum van Barneveld

Op zoek naar iets leuks om te doen met de kinderen, dan is het Springkussenfestival in Barneveld misschien wel wat voor jullie. In het centrum van Barneveld staan op verschillende plekken springkussen waar de kinderen gratis op mogen los gaan. De ouders kunnen dan lekker zelf rustig gaan winkelen.

Zie ook: website Barneveld

Beleef Nunspeet

Ook in Nunspeet wordt dit weekend een uitje georganiseerd voor het hele gezin. Er is zaterdag van alles te doen in het centrum. Zo hebben verschillende ondernemers proeverijen georganiseerd. Er zijn steproutes door de omgeving uitgezet en je kunt oldtimers bekijken. Aan de kinderen is er ook gedacht. Zij kunnen naar kabouterverhalen luisteren en pannenkoeken versieren.

Zie ook: Facebookpagina Beleef Event Nunspeet

Kijken, kijken en wèl kopen in Arnhem

'Kijken, kijken, kopen' is een nieuw cultureel festival dat komende zondag in Arnhem plaats vindt. Winkels in de binnenstad worden omgetoverd tot podia waar dans, theater, cabaret en muziekoptredens te zien zullen zijn. Een uitgebreid verslag van dit evenement zie je volgende week in Uit met Esther.

Zie ook: Facebookpagina festival

Smartlappen zingen in Tiel

Smartlappen- en levensliederenkoor Fruitig Geflipt uit Tiel bestaat tien jaar en dat moet gevierd worden. Zondag organiseren ze een gezellige koormiddag samen met twee andere koren. Ze treden met z'n allen op tussen 12.00 en 18.00 uur in het gebouw van de kleindierenfokvereniging aan de Bulkweg.

Zie ook: website Fruitig Geflipt

Museumweek weer van start

Op maandag start de Nationale Museumweek. Je kunt dan gratis of met korting naar ruim vierhonderd musea in het hele land. Ieder museum stelt een eigen pronkstuk centraal. Bij museum het Valkhof in Nijmegen hebben ze gekozen voor`Ons echte goud` en bij Museum More in Ruurlo staat het schilderij De Zeppelin van Carel Willink centraal.

Zie ook: website Nationale Museumweek

Esther Stegeman geeft elke donderdag in het tv-programma UIT met Esther uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Het programma is te zien vanaf 17.20 uur op TV Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.

De uitzending van afgelopen donderdag: