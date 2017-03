Gea (70) overwint haar hoogtevrees op spectaculaire wijze

WARNSVELD - De paden van de Caminito del Rey, ten noordwesten van Malaga (Spanje), zijn smal en lopen op duizelingwekkende hoogtes. Dit is geen wandeltocht voor mensen met hoogtevrees. En toch begint Gea Moser uit Warnsveld vandaag aan haar avontuur.

'Ik heb mijn hele leven al hoogtevrees, daardoor deed ik sommige dingen niet. Ik nam skiles, maar durfde niet te skiën zodra we eenmaal in de bergen waren. Dat was ik zat', zegt Gea. Ze klinkt strijdbaar, want ze doet het niet alleen voor zichzelf. 'Angsten zijn er om overwonnen te worden.'

Oma Gea, zoals ze wordt genoemd, doet het ook om aandacht te vragen voor arme kinderen in de Dominicaanse Republiek. Al 25 jaar is ze betrokken bij stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek die kinderen muziek leert maken. 'Een van onze studenten gaat naar het conservatorium en krijgt nu de kans om het verschrikkelijke leven daar te ontsnappen.'

21 doden

De Warnsveldse kreeg de wandeltocht cadeau van partner Arnold Smits voor haar zeventigste verjaardag. Ze waren al eerder in het gebied, om te wandelen. Maar Geo durfde het niet aan om over de smalle paden te lopen.

Geen ongegronde angst. Er vielen 21 doden op de bijna vier kilometer lange wandelroute, die op 100 meter hoogte boven de rivier tegen de steile rotswanden is geklemd. Het pad verkeerde in slechte staat, waardoor durfals hele toeren uit moesten halen om hun reis te kunnen vervolgen. Sinds het pad is aangepast zijn delen vervangen door metalen roosters, waardoor wandelaars naar beneden kunnen kijken.

Zodra Gea en Arnold aan de wandeling beginnen is er geen weg terug, letterlijk. Het pad is te smal om terug te keren.

De Caminito del Rey, na renovatie.