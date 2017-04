Een burn-out op je 24ste: 'Je gaat maar door en door en door'

ARNHEM - Dinsdagavond is op NPO3 de derde aflevering te zien van 'Sophie in de mentale kreukels'. Sophie Hilbrand heeft voor BNN een serie gemaakt over haar eigen burn-out.

Maar een burn-out kan ook op veel jongere leeftijd voorkomen. Daarover kan de 30-jarige Nienke Thurlings, opgegroeid in Wijchen, meepraten. 'Ik was 24.'

Ze had niet meteen door wat er aan de hand was. 'Je merkt alleen maar dat je tegen allerlei ellende aanloopt', vertelt ze op Radio Gelderland. 'En dat je niet meer verder kunt. Op een gegeven moment had ik een hele lijst van symptomen. Ik denk dat ik wel een heel A4'tje heb volgeschreven. En toen dacht ik: dit is niet goed. Ik heb het aan mijn moeder laten lezen en die zei: ga jij maar even naar de huisarts. En toen die de lijst zag, wist hij: dit is een burn-out.'

Vasthouden aan de rand van het bureau

Wat waren dan de klachten? 'Ik ging naar het werk toe en dan zat ik 's ochtends een uur lang aan het bureau, ik hield mezelf vast aan de rand. En ik kon niet functioneren. Intussen had ik een hele lijst van to do's in mijn hoofd.'

En dat was heel frustrerend. 'Ik was een hartstikke jonge, ambitieuze, actieve meid. Die heel veel voor elkaar wilde krijgen en die goed on track was: ik was een van de top presterende jonge mensen in het bedrijf. Je weet wat je allemaal moet doen en tegelijkertijd heb je niet de concentratie.'

Nienke weet goed waar de klachten vandaan komen. 'In mijn geval was het een combinatie van privé en werk. Ik had heel lang in een relatie gezeten waarin ik niet mezelf kon zijn. Ik had op mijn werk ook het gevoel dat ik constant moest presteren. Ik was op een gegeven moment 14 uur op een dag aan het werk. In het weekend stopte ik niet. Ik had een internationale baan: één keer in de maand vloog ik ook nog ergens anders naartoe.'

Toen haar relatie strandde, stopte ze het verdriet weg. 'Ik heb mezelf weggeduwd, me helemaal in mijn werk opgesloten. En in feestjes. En ik at niet meer. Het belangrijkste is: niet goed luisteren naar mezelf, naar mijn hart en naar wat mijn lichaam nodig had.'

Je pleegt roofbouw op jezelf

Mensen waarschuwden haar, maar ze wilde het niet geloven. 'Het gevaar van een burn-out: je raakt in een high', weet Nienke. 'Je hormonen, cortisol en adrenaline worden aangemaakt. Daardoor ga je maar door en door en door. Je komt in een soort van overlevingsstand zonder dat je het door hebt. In het begin kan het heel lekker voelen, alsof je alles voor elkaar krijgt en die supersnelle goalgetter bent. Maar ondertussen ben je roofbouw op jezelf aan het plegen.'

Vroeger waren het de managers, de 45-plussers, die door stress uitgeput raakten. Nu zijn volgens Nienke vooral jonge mensen het slachtoffer. 'Vroeger kwam je het vooral in de werkomgeving tegen, in testosteron-geladen omgevingen. En nu zijn het de jonge mensen die de druk van social media voelen: populair moeten zijn, overal bij willen horen en alles mee willen maken.'

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Stress managen, daar gaat het volgens Nienke om. 'Wat voor mij heel belangrijk is: mensen helpen de connectie met hun lichaam weer te maken. Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat burn-out iets is wat fout gaat in de relatie tussen lichaam en geest. Het is niet een probleem van alleen het lichaam. Het is niet een probleem van alleen de geest. Maar juist het niet meer communiceren van die twee met elkaar. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is het.'

Werken aan je lichaam is goed. Maar overdrijf het niet, zegt Nienke. 'Blijf luisteren naar je eigen gezonde verstand. En als je merkt dat te veel fitnessen je te moe maakt of dat je soms toch wil genieten en een chocolaatje wil nemen: doe dat gewoon.'

