Zonder bijen geen fruitbloesem meer in de Betuwe

TIEL - De Betuwe gaat zich inzetten voor de bij. Daarvoor tekenen vrijdag een groot aantal gemeenten, twee imkerverenigingen en andere partijen het convenant Bij Bewust Betuwe. De bijenstand gaat al jaren hard achteruit en volgens de imkers is het 5 voor 12 geweest.

Henk Zomerdijk is vice-voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en zelf imker: 'Hier in de Betuwe heb je in het voorjaar genoeg bloeiende fruitbomen, maar de zomer en het najaar zijn een probleem. Dan zijn er echt te weinig bloeiende bloemen en planten te vinden voor bijen, met alle gevolgen van dien. Als ze dan te weinig voedsel hebben, zijn er ook weer minder bijen in het jaar erop'.

Imkerverenigingen West Betuwe en Eck en Wiel

Met het ondertekenen van een afspraak beloven de partijen werk te gaan maken van biodiversiteit, zeg maar meer verschillende planten en dieren. Als tweede doel streeft de intentieverklaring naar het verbeteren van een duurzame leefomgeving voor bijen en andere bestuivers. Ondertekenaars zijn het Waterschap Rivierenland, de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe, Buren, Neerijnen, Geldermalsen, Culemborg en Lingewaal, de imkerverenigingen West Betuwe en Eck en Wiel en omstreken, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Regio Rivierenland.