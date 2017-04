Nijmegen: 8 kinderen dood door spelen met munitie

Verroeste granaten - foto Defensie

NIJMEGEN - Nijmegen is in april 1945 nog steeds een legerkamp. Weliswaar zijn er veel minder troepen gelegerd dan in de periode rond de start van het grote Rijnlandoffensief in februari, maar minder militair rumoer betekent niet minder gevaar. Op 3 april 1945 komen acht kinderen om die in de wijk Brakkenstein spelen met gevonden munitie.

In 2014 wordt de oude Kloostertuin in de wijk Brakkenstein lange tijd verboden gebied, nadat spelende kinderen er op granaten en andere resten uit de oorlog waren gestuit, achtergelaten door de Britten. Het gebied was van eind 1944 tot begin 1945 een Brits legerkamp. Bovendien stond in het gebied geschut opgesteld waarmee Duitse stellingen ten noorden en oosten van Nijmegen werden bestookt. En met al dat oorlogstuig wordt niet altijd even zorgvuldig omgesprongen. Munitie in het vuur Aan het begin van de middag van die fatale derde april komen 8 kinderen uit drie gezinnen om het leven als een explosief de lucht ingaat. Vermoedelijk heeft een van de kinderen een gevonden stuk munitie in een vuurtje gegooid. Zeven kinderen zijn op slag dood. Een achtste slachtoffer overlijdt enige tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vader van de kinderen uit het gezin Kersten metselt op de begraafplaats St Barbara een kapelletje op het graf waar de slachtoffers in een gemeenschappelijk graf begraven liggen. De acht slachtoffers zijn: Peter (14) en Jan (3) Kersten, Karel (16), Jozef (13), Anton (6) en Gerard (11) Freriks en Hendrik (12) en Maria (6) Spaan. 'Getroffen door het oorlogsgeweld', zoals destijds de gebruikelijke toevoeging was.

Bidprentje voor de 8 slachtoffers - afbeelding oorlogsdodennijmegen.nl Het schoonmaken van het kloosterpark 60 jaar na dato, leverde uiteindelijk 15 pallets met oorlogsresten op. Met uitzondering van het explosieve materiaal, zijn de vondsten opgeslagen in een depot.