Jouw overleden baby verdient een mandje van liefde

ARNHEM - De zoon van Elsbeth en Henk-Jan werd op 4 februari 2012 te vroeg geboren. Na een zwangerschap van 23 weken en 6 dagen heeft zoon Guus niet langer dan een kwartier geleefd. Voor een laatste reis naar huis was er vanuit het ziekenhuis niks geregeld om Guus in mee te nemen. Elsbeth maakt nu voor ouders met een zelfde situatie een bijzonder mandje.

Elsbeth kreeg tijdens haar zwangerschap een ontstoken baarmoeder. Moeder en kind werden ziek. Na 23 weken en 6 dagen werd zoon Guus te vroeg geboren, waarna hij na een kwartier is overleden. Guus was net geen 24 weken waardoor hij niet erkend is als mens. Hierdoor was er geen mogelijkheid meer om aangifte te doen bij de gemeente en is er bij de meeste verzekeringen geen sprake van enige dekking voor een uitvaart.

Broodmandje

De ouders van Guus wilde hem graag mee naar huis nemen om een waardig afscheid te geven met een crematie. In het ziekenhuis was er echter geen mogelijkheid om hun zoon in mee te nemen. Elsbeth weet nog precies hoe het destijds is gegaan: 'De verpleegster kwam terug met een echt broodmandje, hield dat ding op de kop en schudde zo de kruimels eruit. Ik riep als eerst; brood eruit kind erin? Dat kan toch niet.' Uiteindelijk heeft de verpleegster het mandje geprobeerd aan te kleden met een theedoek en vlindertjes. In dit mandje is Guus meegenomen naar huis en uiteindelijk het crematorium. Dit moment is voor Elsbeth zo pijnlijk geweest dat zij hier voor andere ouders iets voor wilde veranderen en begon een stichting.

Bijzonder mandje

Samen met haar moeder is Elsbeth druk met het naaien van bekleding voor de mandjes. Voor ieder kindje wordt er een speciaal mandje gemaakt. Meerdere ziekenhuizen in de omgeving maken gebruik van Stichting Bijzonder Mandje. Het maken van de mandjes is voor Elsbeth rouwverwerking waarmee zij ook andere ouders helpt.

Hulp nodig

Aankomende zondag 2 april vertellen Elsbeth en haar man Henk-Jan het hele verhaal in de uitzending van Gelderland helpt en zult u ook zien hoe u de stichting hulp kan geven. Ze zijn namelijk nog opzoek naar mensen die kunnen helpen met het maken van de bekleding voor de bijzondere mandjes. Voor meer informatie kijk op http://gelderlandhelpt.nl/12681-naaisters-gezocht-voor-stichting-bijzonder-mandje