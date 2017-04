Enige supermarkt Velddriel sluit deuren

Foto: Omroep Gelderland

VELDDRIEL - Inwoners van Velddriel zitten na zaterdag zonder supermarkt in hun dorp. De enige supermarkt, de Dagwinkel, is 1 april voor het laatst geopend. Eigenaar Miranda van der Linden sluit de winkel, omdat het financieel niet meer op te brengen is nog langer door te gaan.

Van der Linden luidde in oktober 2015 al de noodklok. Ze verspreidde in Velddriel huis-aan-huis een flyer met de oproep in haar winkel inkopen te doen. Haar minisupermarkt had wel vaste klanten, maar voor de grote boodschappen gingen de inwoners van Velddriel vooral naar de grote supermarktketens in nabijgelegen plaatsen. In december vorig jaar volgde nog een noodkreet, een nieuwe oproep om boodschappen te doen bij de lokale minisupermarkt. Maar dat heeft uiteindelijk niet mogen baten. Van Facebook Dagwinkel Velddriel, 28 maart 2017: "Door omstandigheden zijn wij genoodzaakt de winkel te sluiten.Zaterdag 1 april zijn wij voor het laatst geopend. Wij willen u bedanken voor de trouwe klandizie en wensen u het allerbeste toe voor nu en in de toekomst.U kunt uw vertrouwde producten nog steeds online bestellen en thuis laten bezorgen via lekkermakkelijk.nl. Gijs en Miranda van der Linden Fons van Boxtel" Miranda van der Linden nam de supermarkt in januari 2013 over van haar vader, Fons van Boxtel. Hij runde de winkel tien jaar.