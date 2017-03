Puttenaar veroordeeld voor diefstal en fraude

ARNHEM - Een 59-jarige man uit Putten is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens verduistering en fraude. De man was ten tijde van de misdrijven bewindvoerder.

Als bewindvoerder heeft de Puttenaar over een periode van ruim vijf jaar ongeveer 500.000 euro van zijn cliënten in zijn eigen zak gestoken. Bovendien heeft hij een deel van het bedrag tegenover de rechtbank, die hem aangesteld had, willen verantwoorden met valse documenten. Daarmee heeft hij misbruik gemaakt van zijn positie en van het vertrouwen dat zijn toch al kwetsbare cliënten en de rechtbank in hem gesteld had, zo stelt de Arnhemse rechtbank in de uitspraak. De Puttenaar moet een aantal van zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen. In het totaal gaat het om ruim 115.000 euro. De rest van het geld dat hij had verduisterd, wordt hem door de rechtbank afgenomen.