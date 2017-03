Tot 15 maanden cel voor handel in drugs

EIBERGEN - Vier mannen zijn veroordeeld voor hennephandel in de Achterhoek en Twente. De rechter in Zutphen legde hen straffen op variërend van een werkstraf van 180 uur tot 15 maanden celstraf.

Vorig jaar april werden een hennepstekkerij en drie hennepkwekerijen ontdekt. Vanuit de hennepstekkerij in Eibergen werden op andere locaties kwekerijen opgezet. In Eibergen werd ook illegaal stroom afgetapt.

De hoogste straf was voor een 27-jarige man uit Haaksbergen: 15 maanden cel voor onder meer hennepteelt en omdat hij harddrugs en een stroomstootwapen in bezit had. Een 21-jarige man uit het Achterhoekse Westendorp kreeg 200 uur werkstraf. Hij was ruim een jaar betrokken bij de stekkerij in Eibergen.

Schadevergoeding

De andere straffen waren 240 uur werkstraf voor een eveneens 27-jarige man uit Haaksbergen. Een man van 23 uit Den Haag kreeg 3 maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 180 uur.

Alle veroordeelden moeten een schadevergoeding betalen aan de Staat.