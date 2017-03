Banen van trainers De Graafschap op de tocht , contracten formeel al opgezegd

DOETINCHEM - Een aantal trainers van De Graafschap moet vrezen voor hun baan. De Achterhoekse club lijkt in de technische staf een nieuwe koers te willen varen. Technisch manager Hofstede vindt die conclusie nog te vroeg.

Het contract van assistent-trainer Jan Oosterhuis is door de clubleiding formeel opgezegd. De voormalig rechterhand van Jan Vreman vervult de laatste maanden een minder prominente rol in de staf van de nieuwe hoofdcoach Henk de Jong. Ook de aflopende contracten van Richard Roelofsen, die onder meer Jong De Graafschap coacht, en hoofd opleidingen Dennis te Braak zijn door De Graafschap opgezegd.

Twijfelachtig

Daarnaast heeft ook keeperstrainer Edwin Susebeek een ontslagbrief ontvangen. De club moet dat formeel doen voor 1 april, omdat de contracten anders automatisch met een jaar worden verlengd. Maar het is twijfelachtig of het viertal volgend seizoen nog werkzaam is op De Vijverberg. Hofstede: 'Ze lopen alle vier af, alleen het contract van Henk de Jong loopt door.'

Duidelijkheid

De Jong wilde kort na zijn aanstelling in Doetinchem een eigen, voor hem bekend, assistent bij De Graafschap en kreeg op zijn uitdrukkelijke verzoek Sandor van der Heide naast zich. Beide trainers werkten met elkaar bij Cambuur. 'Van der Heide werkt voor een onkostenvergoeding. Het ziet er naar uit dat hij ook volgend seizoen hier blijft', weet Hofstede. Door de komst van Van der Heide verdween onder meer Oosterhuis naar de achtergrond. Oosterhuis liet donderdag na de training weten duidelijkheid te willen van de directie. Tot nu heeft er nog geen enkel gesprek plaatsgevonden met de voormalig middenvelder van de club.

Positie Vreman sterker

Volgens Hofstede heeft dat te maken met de onduidelijkheid rond Jan Vreman, die begin december werd ontslagen als hoofdtrainer. De clubicoon laat zich weliswaar weer regelmatig zien bij de club, maar stond nog niet op het trainingsveld. De positie van Vreman is echter veel sterker dan die van zijn voormalig assistenten. De Achterhoeker mag dan uit zijn functie van hoofdtrainer zijn gezet, Vreman beschikt nog wel over een ander contract voor onbepaalde tijd. 'We willen eerst duidelijkheid wat er met Jan gaat gebeuren, pas dan gaan we de rest van de staf inrichten', zegt Hofstede. 'Jan heeft het recht in zijn oude functie terug te keren van beloften trainer. Ja, het duurt inderdaad lang. Jan moet nog aangeven wat hij zelf wil. Daar voeren we nu gesprekken over.'