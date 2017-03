Nog nooit was het zo warm op 30 maart

WAGENINGEN - Het was op 30 maart sinds het begin van de metingen nog nooit zo warm als vandaag. Dat meldt MeteoGroup in Wageningen.

Bij de weerstations in Deelen en Herwijnen was het rond 15.00 uur 22,7 graden en daarmee werd het record ruimschoots verbroken. In 1998 was het 21,3 graden in Deelen en in 2014 was het 20,1 graden in Herwijnen.

Alleen bij het weerstation in Hupsel is het record nog niet verbroken, maar de temperatuur loopt de komende uren nog op. Het maximum wordt pas rond 17.00 uur bereikt, verwacht MeteoGroup.

Warmer dan op Kreta

Opvallend is dat het vandaag op bijvoorbeeld de Veluwe warmer is dan op het Griekse eiland Kreta, waar ze het moeten doen met een graad of 16. De warmte in Nederland komt niet door de zon, verduidelijkt meteoroloog Margot Ribberink van MeteoGroup, maar door de aanvoer van warme lucht vanuit Frankrijk.

En het is nog niet voorbij met het fraaie weer. 'Ik verwacht een recordzachte nacht', vertelt Ribberink. 'Ook morgen verwacht ik dat we een dagrecord halen.'

Foto: Lianne van Waas, Zetten