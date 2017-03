EIBERGEN - Op de Kerkdijk in Eibergen is bij een ongeval een 42-jarige scooterrijdster uit Neede om het leven gekomen.

Bij het ongeval was ook een tractor betrokken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De Verkeersongevallendienst van de politie doet onderzoek. Daarvoor is de Kerkdijk nog enige tijd afgesloten voor verkeer.