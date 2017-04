Zij aan zij in het bos waar zij stierven: het onderduikhol in Harfsen

HARFSEN - Het Hol heette de plek. Een in de bossen bij Harfsen uitgegraven schuilhut met drie kamers, bedoeld voor onderduikers. Door verraad komen de Duitsers op 14 oktober 1944 achter de locatie van de schuilhut, tijdens een actie tegen het verzet. Het schuilhol wordt een graf.

Op de plek van het voormalige schuilhol staat een monument met twee grafstenen en een plaquette met uitleg. De plek is de laatste rustplaats van Ynze Dikkerboom en zijn vriendin Christine van Heesch. De geboren Fries en zijn Arnhemse vriendin waren lid van een lokale knokploeg. Dikkerboom raakte betrokken bij het verzet nadat hij onder de tewerkstelling in Duitsland was uitgekomen. Hij dook onder in Harfsen en ging aan het werk als boerenknecht. Voor het verzet bracht hij neergeschoten geallieerde piloten naar onderduikadressen, was hij betrokken bij de dropping van wapens voor het verzet en repareerde hij radio’s.

Bouw van 'Het Hol'

Samen met een makker uit het verzet bouwde hij een schuilhol, 'De Hut', in het bos bij Harfsen. De ruimte had drie kamers, waarvan de laatste in een onzichtbare verbinding stond met de tweede. In die laatste ruimte lagen onder meer wapens opgeslagen.

Verraden

Op 14 oktober 1944 vielen enkele tientallen SD’ers, SS’ers en Landwachters een nabijgelegen boerderij binnen, waar ze 13 onderduikers oppakten. Een verraden zaak. En dat gold ook voor Het Hol waar Dikkerboom en een kameraad dachten veilig te zijn. De twee werden tijdig gewaarschuwd door Christine van Heesch. Dikkerbooms maat kon wegkomen. Samen met zijn verloofde verstopte Dikkerboom zich in de 'verscholen' kamer.

Schuilplaats wordt graf

De Duitsers konden de kamer niet vinden, maar gooiden bij het verlaten van het hol enkele handgranaten naar binnen. De in het hol verstopte munitie ontplofte en de twee geliefden kwamen om.

De plek waar ze stierven werd op 13 oktober 1945 hun officiële rustplaats, toen de stoffelijke resten van Dikkerboom en Van Heesch daar werden herbegraven.

Meer over het monument en de geschiedenis van Het Hol maandag 3 april in 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 bij TV Gelderland, direct na GldVandaag om 17:20 uur.

Zie ook: lievergeenbezoek