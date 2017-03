NEC zegt contracten Fomitschow en Dyrestam op

De optie in het contract van André Fomitschow is niet gelicht

NIJMEGEN - Ze hadden dit seizoen lang een vaste plaats op de backposities, maar NEC heeft de contracten van André Fomitschow en Mikael Dyrestam formeel opgezegd.

De opties in hun contracten worden niet gelicht. Dat wil niet zeggen dat de club definitief afscheid neemt van het duo na dit seizoen. NEC gaat nog met beide spelers in gesprek.

De opties in de contracten van Wojciech Golla (foto), Mo Rayhi en doelman Marco van Duin worden wel gelicht. Zij blijven minimaal tot 2018 aan de club verbonden. Golla zou eventueel in de zomer wel verkocht kunnen worden, maar NEC wil zijn contract graag openbreken. De aan Achilles'29 verhuurde Nassim Amaarouk keert na dit seizoen niet meer terug in Nijmegen.