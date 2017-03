Aanvallers als verdedigers bij De Graafschap in kraker tegen Jong PSV

DOETINCHEM - Bij De Graafschap staan twee aanvallers vrijdag opgesteld als verdedigers. Andrew Driver en Elvio van Overbeek zijn de offensieve backs in het belangrijke thuisduel met Jong PSV.

Inzet van het duel is bovenin mee blijven draaien in de vierde periode. Twee weken geleden liep De Graafschap averij op in het veroveren van die periode toen bij Fortuna Sittard werd verloren. Nu staan twee thuisduels op de rol met volgende week de huidige koploper RKC Waalwijk dat één punt meer heeft dan de Achterhoekers.

Van Overbeek als rechtsback

De Graafschap moet het vrijdag, op een opnieuw goed gevulde Vijverberg, doen zonder de geschorste Tim Linthorst en Nathaniel Will. Bart Straalman en Sven Nieuwpoort zijn in het hart van de defensie de vervangers. De rechtsback positie wordt door de schorsing van Will ingenomen door Elvio van Overbeek die dat ook deed in het oefenduel tegen NEC van afgelopen week. Van Overbeek is van origine een aanvaller.

Geen Lammers

Aderlating is verder het wegvallen van Jan Lammers. De centrumverdediger moest dinsdag de training al staken vanwege knieklachten. Woensdag meldde Lammers dat hij 'goede hoop' had toch te kunnen spelen, maar bij de laatste test donderdag haakte Lammers opnieuw af.

Opstelling: Bednarek; Van Overbeek, Straalman, Nieuwpoort, Van Diermen, Driver; Diemers, Smeets, Klaassen; Parzyszek en Van den Hurk.