Leiwakabessy stopt als speler bij NEC

NIJMEGEN - Na dit seizoen zit de voetbalcarrière van Jeffrey Leiwakabessy erop. Hij blijft wel als trainer aan NEC verbonden.

De 36-jarige linksback kwam dit seizoen nauwelijks nog in actie. Hij viel alleen in thuis tegen ADO Den Haag (3-0) in de slotminuten. Ook vorig seizoen maakte hij slechts sporadisch speelminuten. Leiwa stond alleen in de basis uit tegen Excelsior en was ondanks de 2-0 nederlaag wel één van de beste NEC'ers.

In het kampioensjaar in de eerste divisie 2014/15 had hij wel een nadrukkelijke rol als basisspeler. Leiwakabessy debuteerde in 1998 bij de A-selectie van de Nijmeegse club en maakte in 2006 een transfer naar het Duitse Alemannia Aachen. In 2013 keerde hij terug in Nijmegen. Hij was al actief als jeugdtrainer bij de de club en dat blijft volgend seizoen ook zo. Bovendien krijgt Leiwakabessy een rol in de staf bij het eerste elftal van NEC. "Ik ben dankbaar voor alle prachtige jaren die ik voor NEC heb mogen spelen. Het is raar om er een punt achter te zetten maar ik voel dat het goed is zo. Nu is het tijd voor de volgende stap: mezelf ontwikkelen als trainer en staflid. Het is prachtig dat ik dat bij mijn club kan gaan doen."