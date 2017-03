Crash, getrokken pistolen en kraaienpoten bij politieachtervolging

De vluchtauto na de crash - Foto: politie

WEKEROM - Het was een lange achtervolging afgelopen nacht over de Veluwe. Het verhaal begon in Wekerom, toen iemand hoorde dat er werd ingebroken in een tankstation. Hij gaf het kenteken door aan de politie.

Op de A1 bij Apeldoorn werd de vluchtauto als eerste gezien. De vier mannen gingen er met 160 kilometer per uur vandoor en gooiden kraaienpoten uit het raam om de politie af te schudden. Kraaienpoten zijn metalen voorwerpen met vier poten waarbij altijd een poot omhoog blijft staan, zodat banden lek kunnen raken. Bij Hoenderloo gingen de mannen van de snelweg af. Even verderop probeerden ze op de Apeldoornseweg bij Ede een politieauto van de weg te duwen. Ze verloren zelf de macht over het stuur en sloegen over de kop. De politieauto na de botsing - Foto: politie Gestolen spullen in auto Agenten stonden met getrokken pistolen klaar om de verdachten te arresteren. Het gaat om twee mannen van 23 en 31 uit Apeldoorn en twee mannen van 22 en 26 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De vluchtauto bleek te zijn gestolen. In de wagen lagen spullen die waren gestolen bij het tankstation in Wekerom.