Geinig beeldje in Elst; De Appeleter

ELST - Een mannetje eet een appel en het is een beetje een vreemd mannetje. Eéntje die je normaal niet zomaar ergens tegenkomt. Nou ja,in je dromen misschien.

Hij zit op een soort tribune en kijkt over een plein. Het is een beeld van kunstenaar Erik Buijs in Elst. Buijs maakt met zijn bijzondere figuren een eigen volkje. Als je één zo'n mannetje hebt gezien, dan herken je ze overal. Of ze nu in Rekken, Nijmegen of Zutphen staan.

Het mannetje in Elst heet 'De Appeleter'. Dan kan het toch niet anders dan dat hij een Elstar eet?!