Wijchen en Druten in toekomst samen?

WIJCHEN - De glazen staan al klaar, want feitelijk is het vanavond een formaliteit. Wijchen en Druten gaan op ambtelijk gebied samenwerken en donderdagavond moeten beide gemeenteraden daarover een definitief besluit nemen. 'Dat zou wel eens de opmaat kunnen zijn naar een gemeentelijke herindeling, zoals je dat vaker ziet gebeuren.'

Een jaar geleden besloten de gemeenteraden van Wijchen en Druten om hun ambtenaren te gaan delen. Dat moet onder meer kosten sparen en leiden tot betere dienstverlening voor de burger. Met name vanuit Druten is de wens tot samenwerking sterk. Als het aan die gemeente had gelegen was er wellicht zelfs al een volledige fusie gekomen, maar de raad in Wijchen wil zo hard niet van stapel lopen. Toch is Esther Dauphin van D66 in Wijchen wel realistisch: 'Als je kijkt naar voorbeelden in het land zie je dat samenwerking uiteindelijk vaak leidt tot een gemeentelijke herindeling.'

Nulmeting nodig

Hoe kom je er achter of het inderdaad goedkoper is om samen te werken zonder dat je duidelijk in beeld hebt wat nu de kosten zijn? En hoe weet je of de dienstverlening er echt op vooruit gaat zonder een fatsoenlijke meting vooraf? Om die redenen hebben beide gemeenteraden drie amendementen voorbereid: er moet een fatsoenlijke nulmeting komen, de colleges moeten duidelijke doelstellingen formuleren die de samenwerking moet opleveren en de raad moet periodiek geïnformeerd worden of die doelen ook gehaald worden.

Glas heffen op afloop

Doel is dat de samenwerking in januari 2018 ingaat. De afspraak voor vanavond staat al: als de gemeenteraadsleden in Druten klaar zijn komen ze naar Wijchen om het glas te heffen op de 'goede afloop.'