Te koop voor een prikkie: een bioscoop, etalagepoppen en een compleet café

Foto: Omroep Gelderland

HUISSEN - Wie nog een bijzonder meubelstuk of attribuut voor in huis wil kopen, moet deze dagen naar het spookhuis van Johan Vlemmix in Huissen. Het bekende Huis Binnenveld is onder voorbehoud verkocht en dus moet Vlemmix het hele pand leegruimen.

En er staat nogal wat: 'Ik heb antieke bureau's, kasten uit 1700, spookmaskers, een compleet café, een bioscoop, etalagepoppen en nog een kinderdoodskistje. Alles is te koop voor een redelijke prijs'. Leeg en veegschoon Eigenlijk had Vlemmix nog meer doodskisten in het huis staan, maar die heeft hij er al eerder uitgehaald in verband met de verkoop. Wie de nieuwe eigenaar is, is nog niet bekend. Het pand is verkocht onder voorbehoud en naar verwachting wordt binnen een paar weken bekend wat er met het huis verder gaat gebeuren. 'Ik zeg alleen dat ik het leeg en veegschoon op moet leveren, dus alles is te koop', aldus Vlemmix. Gratis Vrijdag 31 maart stelt Johan Vlemmix de spookboerderij open voor kopers. Er staan opgezette vogels en antieke kasten, heel veel schilderijen en zelfs een stapel haardhout. 'Dat hout mag iemand gratis meenemen', vindt Vlemmix. Honderden objecten De plannen om van de spookboerderij een tv-studio te maken kwamen niet van de grond. Vandaar dat de tv-persoonlijkheid het huis nu weer van de hand doet. Maar de inboedel moet weg.'Dus iedereen die een redelijk bod doet, kan wat meenemen'. Het gaat echt om honderden objecten: veelal in de sfeer van oude tijden. De veiling begint om 09.00 uur.