Eend gewurgd in Barneveld

BARNEVELD - In Barneveld is een dode eend gevonden die mogelijk is gewurgd. Dat schrijft de politie op Facebook.

Op een bijgevoegde foto is een dode eend te zien met een touw om de nek. Volgens de politie is de eend vermoedelijk opzettelijk om het leven gebracht. Het dier werd dinsdag gevonden bij de sloot langs de Meilanden en de Vogelwikke. De politie is op zoek naar getuigen. Klik hier voor de Facebookpost van de politie over de gewurgde eend. De foto kan als schokkend worden ervaren.